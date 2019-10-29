Заполнение газопровода "Сила Сибири" было завершено

"Газпром" завершил наполнение газопровода "Сила Сибири" газом

Наполнение газопровода "Сила Сибири" было завершено. Об этом заявили в компании "Газпром". Теперь эта газотранспортная система готова к импорту голубого топлива из России в Китай, а также для поставок газа на внутренний рынок страны. Отмечается, что топливо довели до газоизмерительной станции, расположенной недалеко от Благовещенска. Дальнейший шаг предполагает заполнение газом трансграничного перехода, который проходит через реку Амур. Уточняется, что максимальная мощность этого трубопровода ежегодно может достигать до 38 миллиардов кубометров, пишет "Российская газета".