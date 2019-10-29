Только ли ваш мозг несет ответственность за состояние стресса?

«Это все в ваших мыслях», - говорят психологи. «Просто измените свое мышление, и вы почувствуете себя лучше». Но для многих людей, страдающих от стресса, депрессии или тревоги, это может быть не так.

В то время как часто считается, что стресс происходит из мозга, недавнее исследование в биологии и философии доктора Джованны Коломбетти и Эдер Завале из университета Эксетера утверждает, что эмоции, в частности, стресс, депрессия и тревога, могут не только исходить из мозга, но могут иметь сложные источники, которые охватывают все тело.

Когда пытаются понять, откуда берутся эмоции, ученые делятся на два лагеря, как отмечают Коломбетти и Завале. Одни утверждают, что эмоции полностью происходят из мозга. Другие заявляют, что тело тоже играет заметную роль в эмоциях, но мозг направляет его работу. Обе эти точки зрения могут быть ограничены.

Авторы говорят, что «существует сложное взаимодействие между мозгом и эндокринной системой, иммунной системой, кишечной нервной системой и даже микробиотой кишечника».

«Мы утверждаем, что из-за этих сложных взаимодействий мозг-тело мозг не может быть изолирован и идентифицирован как основа стресса», - подчеркивают авторы работы.

Конечно, есть доказательства того, что некоторые эмоции происходят из мозга. Известно, что стимуляция определенных областей мозга вызывают печаль или смех, в то время как другие области способны приглушать эмоциональную реакцию.

Но говорить, что такая эмоция, как стресс, исходит исключительно от мозга, было бы неверно.

Когда ваше тело находится в состоянии стресса, включается вся ось гипоталамус-гипофиз-надпочечник (HPA), которая состоит из вашего гипоталамуса в головном мозге, гипофиза за носом и надпочечников над каждой почкой. Гормоны и адреналин обмениваются и путешествуют по всему организму.

Это показывает, что организм участвует в реакции на стресс - но как измерить все стрессы?

Авторы утверждают, что, пожалуй, никак. Никто не может учесть все стрессы. Другими словами, стресс вызывает сложную реакцию во всем организме.

Например, глюкокортикоиды, гормоны, которые помогают регулировать глюкозу, естественным образом колеблются вверх и вниз каждый час. Кроме того, они также колеблются в течение дня, достигая максимума непосредственно перед пробуждением. Стрессоры влияют на организм больше, если их применять, когда глюкокортикоиды растут.

Кишечная микробиота также играет роль при стрессе. Было показано, что пробиотики помогают снизить уровень кортизола в стрессовых ситуациях. Кроме того, хронический стресс приводит к гормонам стресса, которые могут реально изменить структуру мозга.

Точно такая же двусторонняя связь между мозгом и телом присутствует при депрессии и тревоге. Поэтому, понимание того, откуда возникают стресс, депрессия и тревога, и как они влияют на весь мозг и тело, особенно важно для диагностики и лечения хронических больных, пишет Forbes.