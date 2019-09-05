Психоделическая лягушка – внешний вид, образ жизни

Морские глубины, в которых обитают неизведанные существа, не спешат раскрывать свои тайны, но иногда удивляют людей сюрпризами. Зоологи, изучающие подводный мир у берегов Индонезии, были потрясены внешним видом необычного создания, отталкивающегося плавниками от кораллов. Психоделическая лягушка (лат. Histiophryne psychedelica) относится к рыбам, но совсем не похожа на них.

Тело у необычной обитательницы океанских глубин вместо чешуи покрыто толстой кожей и слизью, что защищает ее от кораллов. Раскрашена родственница морского черта в коричневые белые, желтые полосы, из которых складывается уникальный узор. Грудные плавники, напоминающие лапы зверей, помогают психоделической лягушке:

прыгать;

ползать;

охотиться.

Плавать рыбе не дает изогнутый хвост. Спереди широкой головы располагаются маленькие глаза, но бирюзовая окантовка визуально увеличивает их размер. Обитает рыбка на глубине 5 –7 м.

Особенности поведения

Хаотическая раскраска помогает психоделической лягушке стать незаметной на фоне кораллов. Когда рыба выпячивает пасть, крупная голова с раздутыми щеками кажется еще больше, а само существо напоминает хищную мурену. И это отпугивает врагов.

Представительница семейства клоуновых оберегает свое потомство от гибели, оборачивая отложенные икринки изогнутым хвостом. Охотится рыбка в коралловых рифах, ожидая добычу в засаде.

Впервые пеструю обитательницу морских глубин обнаружили возле острова Амбон, но в другой раз необычную лягушку здесь не нашли. Куда она перебралась пока неизвестно. Индонезийцы успели полакомиться экзотической рыбой, но поймать «красавицу», которая умеет маскироваться, нелегко.