Кличко назвал незаконным решение о своем увольнении

Глава украинской столицы Виталий Кличко заявил, что решение правительства Украины об его отставке является незаконным. Он считает, что подобные действия направлены на то, чтобы в Киеве было прямое управление президента. Он подчеркнул, что подобный подход нарушает Конституцию страны, а значит является противоправным и недемократичным.

Ранее появилась информация о том, что отставку Кличко согласовали украинские власти, передает «Московский комсомолец».