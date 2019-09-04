Кличко назвал незаконным решение о своем увольнении
04.09.2019 20:05
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Глава украинской столицы Виталий Кличко заявил, что решение правительства Украины об его отставке является незаконным. Он считает, что подобные действия направлены на то, чтобы в Киеве было прямое управление президента. Он подчеркнул, что подобный подход нарушает Конституцию страны, а значит является противоправным и недемократичным.
Ранее появилась информация о том, что отставку Кличко согласовали украинские власти, передает «Московский комсомолец».
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