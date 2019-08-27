В Таиланде обнаружили мужчину, которому 128 лет

Житель Таиланда заявил, что ему 128 лет. Согласно удостоверению личности тайца, он родился во время правления короля Рамы V 9 апреля 1891 года.

У Орна Парнчомпу и его 70-летней супруги Сонг 7 детей и 11 внуков, все они живут вместе в небольшой тайской деревне Монсомбун.

По словам Парнчомпу, секретом его долголетия являются чистая пища и физические упражнения. Таец признался, что все его друзья уже умерли и что он скучает по ним. Однако долгожитель не теряет бодрости духа и сообщил, что мечтает дожить до 200 лет, пишет thethaiger.com.