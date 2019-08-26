Предупреждение Стивена Хокинга: появятся «суперлюди», опасные для человечества

Известный британский физик Стивен Хокинг в свое время выразил опасение по поводу появления на планете «суперлюдей» с измененной ДНК. Такой прогноз содержит книга, над которой ученый трудился незадолго до смерти.

«Короткие ответы на серьезные вопросы», написаны на основе неизданных эссе физика.

В книге ученый поделился своими опасениями. Он предположил, что в будущем сверхбогатые люди смогут воспользоваться возможностью «редактировать» ДНК своих детей, чтобы на свет появился сверхчеловек, который будет жить долго. У него также будет хорошая память, определенная устойчивость к болезням и развитый интеллект.

«Возможно, что против генной инженерии на людях будут приняты надлежащие законы, но некоторые не смогут побороть искушение улучшить человеческие качества», – рассказал ученый в своем последнем труде

По мнению Хокинга, появление «суперлюдей» может привести к тому, что обычные люди не смогут конкурировать с улучшенными и начнут формировать низшую касту, а возможно и вовсе вымрут.