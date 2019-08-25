Крокодилий камень Лаоса

В горах Фу Кхао в южном Лаосе находятся древние руины Ват-Пху (индуистский храм кхмерского происхождения). Святилище расположено у подножия горы Као (1397 м).

Ват-Пху

В месте расположения храмового комплекса можно увидеть камень с весьма необычной резьбой. Отпечаток на камне напоминает крокодила и может вместить человеческое тело.

Исследователи предположили, что данный камень использовали как алтарь для совершения ежегодных человеческих жертвоприношений. Хотя сохранившиеся сооружения относятся к XI-XIII вв храм был на этом месте еще в V в.

Если действительно тут совершались жертвоприношения то это происходило в более раннее время, когда южным Лаосом управляла империя Ченла.

Согласно одной из легенд, ежегодно, когда лепестки плюмерии (лат. Plumeria, франжипани) начинали падать, король Ченла садился на дорогу, которая вела к Ват-Пху и молился духам гор. Он предлагал двум красивым девушкам рисовое вино. После чего их должны были принести в жертву, чтобы умилостивить богов в новом году

В «Истории Суй» VI века есть упоминание о том, что жертвоприношение в культуре ченла совершалось каждый год и описание данной церемонии соответствует той версии, которая упоминается в местном фольклоре. Тот факт, что в сельских общинах из поколения в поколение передавали именно эту, дошедшую до наших дней историю, имеет большое значение.

И все же до конца не ясно, какую именно роль Крокодилий камень сыграл в данной церемонии, если такая имела место быть на самом деле. Уникальная резьба добавляет камню еще больше таинственности.

Также известно, что во всем Лаосе и Камбодже ничего подобного этому камню найдено не было, пишет atlasobscura.com.

Если Крокодиловый камень не был предназначен для жертвоприношений, остается тайной: для каких целей его использовали?