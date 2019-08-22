В Пентагоне предлагают включить в СНВ-3 все «новое оружие России»

Глава Пентагона Марк Эспер в разговоре с ТК Fox News сообщил о планах ведомства относительно Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает РИА Новости. По его словам, если этот важный документ будет продлен, то в него должны быть включено «все новое оружие России».

Эспер убежден, что Россия непременно будет уделять немало сил для расширения своего ядерного потенциала – для противостояния с США. В этом плане, по его словам, «очень плохо», что у Москвы, вероятно, есть ракеты с ядерной боеголовкой, которые попадали под ДРСМД. Глава Пентагона убежден, что их цель – Европа.