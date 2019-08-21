Ученые заявили о возможном существовании Лох-Несского монстра

Озеро Лох-Несс содержит больше воды, чем все озера в Англии и Уэльсе вместе взятые, что делает его одним из самых глубоких и загадочных озер в Великобритании.

Его воды темны от почвы, которая окружает озеро и это добавляет ему еще больше таинственности.

О Лох-Несском чудовище говорят давно, но не было никаких реальных доказательств его существования – за исключением поддельной фотографии «монстра», сделанной в 1934 году.

Однако теперь исследовательская группа из Университета Отаго (Новая Зеландия), обнаружила некоторые «удивительные» доказательства, свидетельствующие о том, что такой монстр может существовать.

Лидер команды, профессор Нил Джеммелл, разъяснил, что исследователями были собраны для анализа более 200 проб воды из разных участков озера.

Взяты фрагменты ДНК у существ, которые обитают в озере в виде чешуи, частиц кожи, перьев и т.п. Когда полученные образцы сравнили с базой данных всех известных биологических видов, то обнаружили, что могут быть доказательства того, что одна из теорий, объясняющих различные сообщения о случаях наблюдения монстра может быть реальной!

«Мы проверили каждую из основных гипотез о существовании чудовища и одна из них может быть верной», – сообщил профессор Джеммелл

Он также добавил, что результаты данного тестирования будут опубликованы в сентябре этого года, пишет bbc.co.uk.