Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 АВГ, 23:57 МСК
USD (ЦБ)    65,8907
EUR (ЦБ)    73,4550

15 АВГ, 23:57 МСК
USD (ЦБ)    65,8907
EUR (ЦБ)    73,4550

Ученые находят микропластики глубоко в арктическом льду

15.08.2019 22:46
Комментарии
Ученые находят микропластики глубоко в арктическом льду

Крошечные кусочки пластика были обнаружены в ледяных кернах, пробуренных в Арктике группой ученых под руководством США, подчеркивая угрозу, которую растущая форма загрязнения в настоящее время представляет для морской жизни даже в самых отдаленных водах планеты.

Исследовательская группа, возглавляемая Высшей школой океанографии Университета Род-Айленда (URI), недавно вернувшаяся из новаторской 18-дневной экспедиции на борту шведского ледокола Oden, сделала открытие, связанное с пластиками в Северном Ледовитом океане. Команда, путешествующая в рамках проекта Северо-Западного прохода, финансируемого Национальным научным фондом (АЭС), чтобы исследовать канадский арктический архипелаг, обнаружила различные пластики в морских ледяных кернах, собранных из льдин в проходе. Команда естествоиспытателей и социологов при поддержке 25 студентов из США и Канады собирала пробы воды, льда и воздуха в рамках АЭС, чтобы лучше понять влияние изменения климата на окружающую среду Арктики и биологическое разнообразие. В течение следующих нескольких месяцев ученые будут анализировать множество образцов и данных, которые они собирали в море.

По словам Брайса Лузе, доцента URI по океанографии и главного ученого экспедиции, команда обнаружила тревожное количество пластика - разных видов, размеров и цветов - в ледяных кернах, собранных вдоль маршрута корабля. С 2014 года известно, что пластик появляется в морском льду в Центральной Арктике, в районе Бофорта и в бассейне Евразии. Тем не менее, это первый раз, когда присутствие пластика было обнаружено во льду - как многолетнем, так и однолетнем - из Северо-Западного прохода.

«В микромасштабе, где мы обычно видели только планктон и зоопланктон, мы обнаружили довольно много пластика в морском льду», - сказал Лузе.

Опираясь на исследования коллег, изучавших существование пластика в Центральной Арктике, команда АЭС собирала пластик с льдин толщиной до 8 футов. Считается, что часть собранного морского льда начиналась в Центральной Арктике, продвигаясь на восток через пролив Нарес через Гренландию, а затем в прошлом году пробивалась в пролив Ланкастер-Саунд.
Морской лед, говорит Луз, действует как концентратор всего, что находится в воде, в результате постоянного смыва морской воды через лед, даже после его образования. Благодаря этому процессу, лед имеет тенденцию накапливать и концентрировать питательные вещества, водоросли и - как обнаруживают исследователи - микропластики.

«Мы думали, что нам понадобится немного льда, чтобы найти пластик. Поэтому мы начали с целого ядра льда, чтобы сконцентрировать его, чтобы увидеть, сколько в нем пластмассы », - сказал он. «Как оказалось, там было так много пластика, что вы могли смотреть на него невооруженным глазом и видеть все бусинки, волокна и филаменты, просто лежащие там на дне контейнеров».

Собранные образцы подтверждают наблюдение, что лед концентрирует микропластики, которые встречаются в гораздо большем количестве, чем в эквивалентном объеме морской воды. Это может повлиять на структуру льда и его поглощение солнечной радиации, а также на взаимодействие пластиковых частиц с микроорганизмами, фитопланктоном и зоопланктоном. Хотя эти потенциальные отношения еще не установлены для районов, покрытых морским льдом, огромное количество обнаруженных микропластиков подчеркивает, как антропогенные отходы влияют на окружающую среду - даже в более отдаленных, защищенных местах, таких как Арктика, пишет ScienceBlog.

«Мы еще не знаем, каков химический состав пластмасс», - сказал Лузе. «Но, даже зная, что мы знали о распространении пластмасс по всему земному шару - для нас это было своего рода ударом в живот, чтобы увидеть то, что выглядело как обычное ядро ​​морского льда, взятое в такой красивой, нетронутой обстановке, просто переполненное до отказа».

Комментировать (без регистрации)
Ученые находят способ создать долговечные, быстро заряжающиеся аккумуляторы
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ученье в радость. Зачем изучать эмоции учащихся?

Ученье в радость. Зачем изучать эмоции учащихся?
Исследования

Спасая российские верфи. Власти придумали способ поддержать отечественных судостроителей

Спасая российские верфи. Власти придумали способ поддержать отечественных судостроителей
Экономика

Денис Клявер: «Каждую годовщину с супругой отмечаем в Баку»

Денис Клявер: «Каждую годовщину с супругой отмечаем в Баку»
Культура

Битва за Арктику. США проигрывают России?

Битва за Арктику. США проигрывают России?
Политика

Опасности не миновать? Как в России решают проблему опасных отходов

Опасности не миновать? Как в России решают проблему опасных отходов
Редакционные статьи

Цена жизней. Как смертность россиян от онкологии влияет на ВВП России?

Цена жизней. Как смертность россиян от онкологии влияет на ВВП России?
Исследования

Узнай, страна

В Мордовии завод «Биохимик» первым в России зарегистрировал лекарственные препараты нового поколения

В Мордовии завод «Биохимик» первым в России зарегистрировал лекарственные препараты нового поколения

Вологодский экспорт в надежных руках!

Вологодский экспорт в надежных руках!

В Петропавловске-Камчатском запустили второй высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс

В Петропавловске-Камчатском запустили второй высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс

В Свердловской области «Уралмашзавод» переоборудует крупнейший ГОК Узбекистана за 2,5 млрд рублей

В Свердловской области «Уралмашзавод» переоборудует крупнейший ГОК Узбекистана за 2,5 млрд рублей

Новости дня

21:58 Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП
Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?
Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?
21:39 Каждый пятый россиянин выплачивает по кредиту 30-50% общего дохода семьи Каждый пятый россиянин выплачивает по кредиту 30-50% общего дохода семьи
21:17 В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
21:01 Бизнесмены Турции просят ограничить систему "все включено" в отелях Бизнесмены Турции просят ограничить систему "все включено" в отелях
20:45 Международные резервы России за неделю увеличились на $10,2 млрд Международные резервы России за неделю увеличились на $10,2 млрд
20:33 Саммиты ШОС и БРИКС перенесены из Челябинска в Петербург Саммиты ШОС и БРИКС перенесены из Челябинска в Петербург
Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
19:58 Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Узнай, страна!

14:20 В Мордовии завод «Биохимик» первым в России зарегистрировал лекарственные препараты нового поколения В Мордовии завод «Биохимик» первым в России зарегистрировал лекарственные препараты нового поколения
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
13:58 Вологодский экспорт в надежных руках! Вологодский экспорт в надежных руках!
14 АВГ, 11:24 Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном
13 АВГ, 09:36 Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном
09 АВГ, 10:14 Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ
08 АВГ, 13:42 Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter