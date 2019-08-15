Ученые находят микропластики глубоко в арктическом льду

Крошечные кусочки пластика были обнаружены в ледяных кернах, пробуренных в Арктике группой ученых под руководством США, подчеркивая угрозу, которую растущая форма загрязнения в настоящее время представляет для морской жизни даже в самых отдаленных водах планеты.

Исследовательская группа, возглавляемая Высшей школой океанографии Университета Род-Айленда (URI), недавно вернувшаяся из новаторской 18-дневной экспедиции на борту шведского ледокола Oden, сделала открытие, связанное с пластиками в Северном Ледовитом океане. Команда, путешествующая в рамках проекта Северо-Западного прохода, финансируемого Национальным научным фондом (АЭС), чтобы исследовать канадский арктический архипелаг, обнаружила различные пластики в морских ледяных кернах, собранных из льдин в проходе. Команда естествоиспытателей и социологов при поддержке 25 студентов из США и Канады собирала пробы воды, льда и воздуха в рамках АЭС, чтобы лучше понять влияние изменения климата на окружающую среду Арктики и биологическое разнообразие. В течение следующих нескольких месяцев ученые будут анализировать множество образцов и данных, которые они собирали в море.

По словам Брайса Лузе, доцента URI по океанографии и главного ученого экспедиции, команда обнаружила тревожное количество пластика - разных видов, размеров и цветов - в ледяных кернах, собранных вдоль маршрута корабля. С 2014 года известно, что пластик появляется в морском льду в Центральной Арктике, в районе Бофорта и в бассейне Евразии. Тем не менее, это первый раз, когда присутствие пластика было обнаружено во льду - как многолетнем, так и однолетнем - из Северо-Западного прохода.

«В микромасштабе, где мы обычно видели только планктон и зоопланктон, мы обнаружили довольно много пластика в морском льду», - сказал Лузе.

Опираясь на исследования коллег, изучавших существование пластика в Центральной Арктике, команда АЭС собирала пластик с льдин толщиной до 8 футов. Считается, что часть собранного морского льда начиналась в Центральной Арктике, продвигаясь на восток через пролив Нарес через Гренландию, а затем в прошлом году пробивалась в пролив Ланкастер-Саунд.

Морской лед, говорит Луз, действует как концентратор всего, что находится в воде, в результате постоянного смыва морской воды через лед, даже после его образования. Благодаря этому процессу, лед имеет тенденцию накапливать и концентрировать питательные вещества, водоросли и - как обнаруживают исследователи - микропластики.

«Мы думали, что нам понадобится немного льда, чтобы найти пластик. Поэтому мы начали с целого ядра льда, чтобы сконцентрировать его, чтобы увидеть, сколько в нем пластмассы », - сказал он. «Как оказалось, там было так много пластика, что вы могли смотреть на него невооруженным глазом и видеть все бусинки, волокна и филаменты, просто лежащие там на дне контейнеров».

Собранные образцы подтверждают наблюдение, что лед концентрирует микропластики, которые встречаются в гораздо большем количестве, чем в эквивалентном объеме морской воды. Это может повлиять на структуру льда и его поглощение солнечной радиации, а также на взаимодействие пластиковых частиц с микроорганизмами, фитопланктоном и зоопланктоном. Хотя эти потенциальные отношения еще не установлены для районов, покрытых морским льдом, огромное количество обнаруженных микропластиков подчеркивает, как антропогенные отходы влияют на окружающую среду - даже в более отдаленных, защищенных местах, таких как Арктика, пишет ScienceBlog.