Сильные дожди ожидаются в Москве 9 августа

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Сильные дожди и ветер с порывами до 22 м/с ожидаются в московском регионе в ближайшую пятницу. Таким прогнозом поделился Гидрометцентр РФ.

Как отмечают синоптики, днем, 7 августа, температура воздуха в столице повысится до +20…+22°С, а по области – до +18…+23°С. Самым теплым будет четверг, 8 августа, температура воздуха ночью в Москве ожидается +13…+15°С, по области +10…+15 °С, температура воздуха в столичном регионе может подняться до отметки +25°С. Возможны дожди и грозы, пишет mskagency.ru.

«В столичном регионе пик непогоды придется на ночь и утро пятницы, ожидаются дожди, местами сильные, с грозами и ветром до 17-22 м/с. Температура ночью в Москве составит +14…+16°С, по области плюс +12…+17°С. Днем в Москве +18…+20°С, по области +17…+22°С», - отмечается в сообщении.