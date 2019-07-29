Крысы размером с собаку некогда жили рядом с людьми

Сегодня можно только себе представить, что примерно 1000 лет тому назад в Юго-Восточной Азии водились «супер крысы», которые были в 10 раз больше, нежели нынешние крысы.

К таким выводам пришли археологи после того, как изучили останки нескольких гигантских грызунов. Самые большие крысы, обитавшие в Восточном Тиморе, весили около 5 кг и были размером с таксу.

Эксперты отмечают, что это были крупнейшие представители рода, которые когда-либо обитали на Земле.



Окаменелости обнаружили во время экспедиции, которая была посвящена ранней миграции человека через Юго-Восточную Азию. Первые поселения людей в Восточном Тиморе появились примерно 46 000 лет назад. Ученые полагают, что древние люди тысячелетиями соседствовали с гигантскими крысами и даже ели их.

Эти крысы были довольно крепки, животное могло упасть с высоты 15 м и не разбиться, а также совершить в воздухе прыжок в 1 м с плоской поверхности.

Но по какой-то причине грызуны исчезли. Ученые обнаружили, что сокращение популяции совпало с появлением первых металлических орудий с помощью которых расчищались большие лесные участки. Деятельность переселенцев оказывала влияние на местную экосистему.

Согласно одной из гипотез, гигантские крысы вымерли из-за миграции людей и их вмешательства в их среду обитания для развития сельского хозяйства на острове, пишет earth-chronicles.com.