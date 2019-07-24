В Анкаре тяжело ранили белорусского дипломата

Советник посольства Белоруссии в Анкаре Александр Поганшев получил тяжелое ранение при вооруженном нападении.

ЧП произошло в Анкаре, неизвестный произвел несколько выстрелов в белорусского дипломата, а затем покончил с собой.

Также известно, что в момент нападения Поганшева гулял на улице с сыном, мальчик не пострадал.

По данным телеканала ren.tv, в белорусского дипломата стрелял бывший военнослужащий армии Турции, его личность в настоящее время уточняется. Поганшев находится в реанимации в одном из медицинских учреждений Анкары. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.