В Минфине допустили повышение возраста продажи алкоголя

Председатель департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов заявил о том, что в правительстве обсуждается законопроект об увеличении возраста продажи алкогольной продукции и министерство финансов эту идею поддержало, но не в том виде, в котором ее предлагает министерство здравоохранения.

Отметим, что допустимый возраст для продажи крепких алкогольных напитков хотят повысить до двадцати одного года. Со слов Сазанова, предложение Минздрава предоставляет льготы производителям напитков с низким содержанием алкоголя и считает, что устанавливать запрет следует в отношении всей алкогольной продукции, а не только в отношении крепкого алкоголя, сообщает РБК.