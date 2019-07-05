С космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2.1б»

С космодрома «Восточный» произошел долгожданный старт ракеты «Союз-2.1б». На ее борту находится российский метеорологический спутник «Метеор-М» №2-2 и еще 32 малых спутника, которым предстоит выполнить важнейшие задачи, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию, которая ведется на официальном сайте «Роскосмоса». Отмечается, что этот пуск стал первым, который был произведен с нового российского космодрома.

На момент публикации материала от ракеты-носителя произойдет отделение разгонного блока «Фрегат» со спутниками. Именно перед ним поставлена задача по разводу аппаратов по трем орбитам. Через 60 минут после запуска ракеты «Метеор-М» выведут на орбиту, средняя высота которой составляет 832 км.