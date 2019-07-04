«Ценный свидетель» задержан по делу о падении самолета в Донбассе

Юрист Роман Гонтарев заявил о том, что задержали его клиента Владимира Цемах, который являлся ранее Начальником противовоздушной обороны Славянской бригады Украины, а именно Донецкой народной республики.

Гонтарев добавил, что в населенном пункте Снежное двадцать седьмого июня был арестован у себя дома пятидесяти восьми летний свидетель аварии в Донбассе. Уже двадцать восьмого июня бывший начальник противовоздушной обороны находился в Киеве, а двадцать девятого июня его привезли в Шевченковский суд столицы Украины, где было принято решение об аресте Владимира Цемах сроком в размере двух месяцев. Детали дела остаются засекречены. Владимиру выдвинут приговор по части 1 статьи 258-3 уголовного кодекса Украины. Напомним, что в две тысячи четырнадцатом году Boeing Malasia Airlines направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, но потерпел крушение в Донбассе. Погибло 298 человек, в живых никто не остался, сообщает издательство Lenta.ru