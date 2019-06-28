Ученые назвали животных, которых больше всего боятся люди

Животные являются одними из самых мощных пусковых механизмов человеческого страха. На протяжении всей нашей истории животные всех форм и размеров представляли какую-то эволюционную угрозу, будь то переносчики болезней или злобные хищники. Это имеет смысл с точки зрения выживания. В конце концов, инстинктивный страх мог быть спасением человека от смерти.

Естественно, когда мы перешли от охотников-собирателей к служебным дронам, эти инстинкты страха стали менее важными для нашего выживания. И все же, эта добродетель прошлого сохраняется, заставляя (некоторых из нас) прыгать в страхе, когда мы видим паука, бегущего по нашей клавиатуре.

Теперь, исследователи определили, какие животные вызывают самые сильные реакции страха и отвращения, а какие являются наиболее распространенным источником фобий животных.

Для этого команда ученых привлекла около 2000 онлайн-участников через группу в Facebook для чешских и словацких добровольцев, которых затем попросили оценить, насколько пугающими и отвратительными они обнаружили 24 животных, которые обычно вызывают реакцию страха, плюс одно контрольное животное (красная панда). Только 10 из этих животных получили оценку более трех, что означает низкий или умеренный уровень страха и отвращения.

Так, пауки были признаны абсолютными победителями, заработав в общей сложности 4,39 балла из 5 за страх и 4,47 балла за отвращение. Действительно, около 19% добровольцев выражали крайний страх, когда выставлялись фотографии паука, хотя это может быть неудивительно, учитывая частоту арахнофобии.

Второе место занял образ ядовитой гадюки, которая вызвала наибольшую реакцию страха почти у 10% добровольцев. Похоже, это подтверждает общее мнение о том, что змеи и пауки - животные, которых больше всего боятся, по крайней мере, в отношении людей.

В конце концов, исследователи смогли разделить животных на пять групп в зависимости от количества вызванного ими страха и отвращения. Помимо сухих, не слизистых беспозвоночных (включая пауков, ос и тараканов), а также змей и ящериц, команда определила мышевидных животных (мышь, крыса и летучая мышь) и сельскохозяйственных / домашних животных (лошадь, бык, собака). и кошка и т. д.), которые вызвали низкий уровень страха и отвращения.

Последняя категория включала эндо- и экзопаразитов человека, то есть кишечных гельминтов и вошь. Эти существа могут быть переносчиками (потенциально смертельных) болезней и, следовательно, неудивительно, что они вызывают самые высокие уровни отвращения.

Причем исследования показали, что самым большим «фактором» для самооценки страха и отвращения, по-видимому, является пол, причем женщины чаще, чем мужчины, выражают и то, и другое (общая модель во всех исследованиях, связанных с тревогой, отмечают исследователи).

Важно добавить, что самоотчет и неподвижность фотографий (доказано, что движение в видео и в реальной жизни вызывают больший страх, если не отвращение) могли повлиять на результаты. Тем не менее, если вы хотите кого-то напугать, мы бы посоветовали вам выйти и купить резинового паука, пишет IFLScience.