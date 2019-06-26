«Калашников» показал улучшенный электромобиль «Овум»

Фото: neftegaz.ru

На форуме «Армия-2019» концерн «Калашников» представил улучшенную модель электромобиля «Овум».

В данной модели авто появилась новая система кондиционирования и отопления. Автомобиль оснащен более емкой аккумуляторной батареей. У обновленной машины новая регулируемая подвеска и тормозная система. Новинка имеет улучшенную трансмиссию, пишет kommersant.ru. Внешний вид автомобиля тоже изменился. Он имеет футуристичный дизайн, исполнен в черном цвете.