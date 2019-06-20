В России запустили ипотеку на строительство частных домов

Банковская компания «ДОМ.РФ» сообщила об испытательном запуске нового вида кредитного предложения, согласно которому можно будет оформить ипотеку на строительство частного загородного дома, сообщает «РБК». Предложение распоряжается на индивидуальное жилищное строительство. Процентная ставка по данному виду ипотеки будет начинаться от 11% годовых.