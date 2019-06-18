Разрушительный селевой поток в Китае попал на видео

Видео о разрушительном селевом потоке в городском округе Лунъянь (провинция Фуцзянь, КНР) накануне было размещено в Сети. На кадрах хорошо видно, как селевой поток смывает ограждения и машины.

По данным CGTN, во время ЧП погиб один человек.

Каждый год с наступлением лета в южных регионах КНР начинаются мощные дожди, а на севере страны начинается период засухи. В затопленных районах проводится массовая эвакуация. В этом году наиболее сильно пострадал от наводнения Гуанси-Чжуанский автономный район, а также провинции Цзянси, Фуцзянь и Гуандун.

В течение года на юге Китая в результате стихийных бедствий (наводнений и паводков) погибли или пропали без вести более 80 человек, пишет earth-chronicles.com.