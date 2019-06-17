Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий
17.06.2019 10:39
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В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных. Как пишут «Известия», имеются в виду малоимущие россияне, у которых в собственности имеется огород либо свободная жилая площадь. По мнению некоторых представителей региональных властей, таким жителям России не нужны госпособия. А средства, которые получится «освободить», можно будет направить тем, кто действительно нуждается в деньгах.
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Очередной произвол по влезанию в кошельки малоимущих. Наглости нет предела. Виновниками того, что кто-то беднее живет делают бедняка за то, что у него больше кусок хлеба. Это геббельсовский подход.