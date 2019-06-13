Владимир Путин объявил об отставке двух генералов из-за дела Голунова

Президент России отстранил от должности за дело журналиста Ивана Голунова двух генералов МВД. Свой пост покинули Андрей Пучков, глава УВД по Западному административному округу Москвы, и Юрий Девяткин, руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД. Инициатором их отставки стал глава МВД Владимир Колокольцев, пишут «ВЕДОМОСТИ».