Лионель Месси. Фото David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Аргентинский футболист Лионель Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Рейтинг был представлен журналом Forbes.

Лидер «Барселоны» оказался на первой строчке списка, потеснив с лидирующих позиций боксёра-профессионала из США Флойда Мейвезера.

Известно, что за год спортсмен заработал $127 млн ($35 млн – доход от рекламы).

На втором месте оказался форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (годовой доход – $109 млн), на третьей строчке – Футболист из Бразилии Неймар с доходом в $105 млн в год, передает ren.tv.

Впервые футболисты вошли в тройку лидеров в спорте с тех пор, как Forbes начал отслеживать доходы спортсменов в 1990 году.