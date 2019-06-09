Сборная РФ по футболу одержала самую крупную победу в своей истории в матче с Сан-Марино

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Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино завершился с разгромным счетом 9:0 в пользу россиян. Встреча состоялась на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске, там присутствовали 42 241 болельщик, сообщает ТАСС.

Эта победа для сборной РФ оказалась самой крупной в ее истории. Мячи забили Артем Дзюба (31, 73, 76, 88 минуты встречи), Федор Смолов (77, 83), Федор Кудряшов (36), а также Антон Миранчук (41). Открыл счет матча Микеле Чеволи, футболист Сан-Марино, на 25 минуте.

Предыдущий рекорд россиян был установлен в 1995 году также в матче с Сан-Марино, тогда сборной удалось добиться счета 7:0.