«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Предприятие розничной торговли «Перекресток», входящее в крупнейшую российскую ритейл группу «X5 Retail Group», намерено начать продавать свои товары покупателям «в кредит», сообщает «Коммерсантъ». Вышеназванное намерение будет реализовано путем введения неких цифровых карт, при помощи которых покупатели смогут приобретать продукты и товары повседневного потребления в кредит на условиях льготного периода.