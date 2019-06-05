РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»

Официальный представитель компании РЖД сообщил о имеющихся планах по покупке 13 дополнительных поездов вида «Сапсан», сообщает «ТАСС». В каждый из составов войдет по 10 вагонов, а общая стоимость сделки и технического обслуживания на протяжении 30 лет составит порядка 1,1 млрд евро. Подобной сделкой планируется увеличить железнодорожный парк, с целью перевозки большего числа пассажиров.