Трамп пообещал Великобритании «феноменальную сделку» после Brexit

Дональд Трамп, являющийся президентом США, в ходе своей рабочей поездки в Великобританию заявил о том, что между Лондоном и Вашингтоном будет заключена феноменальная сделка, при условии осуществления плана BREXIT, сообщает ИА «REGNUM». Трамп сообщил, что новая торговая сделка будет «феноменальной» и ее эффективность будет вдвое, а то и втрое выше нежели чем все заключаемые ранее сделки.