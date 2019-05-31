Убытки Uber за I квартал превысили 1 млрд долларов

Опираясь на финансовый отчет американской компании UBER, который охватывает первый квартал текущего года, стало известно об убытках организации в размере, превышающим $1 млрд, сообщает «ТАСС». Стоит отметить, что аналитики компании смогли заранее предсказать вышеназванный финансовый результат. Согласно мнению экспертов, падение стоимости компании связано с острой проблемой привлечения новых водителей.