ИТ-компании объединились против властей Британии

Целый ряд компаний, некоммерческих объединений и экспертов, подвергли резкой критике действия властей Великобритании, которые предложили предоставить им особый код доступа, который даст возможность просматривать абсолютно любые чаты в современных мессенджерах, сообщает «HighTech.plus». Частные компании организовали некую негласную коалицию, дав общий ответ, который предостерегает правительство от подобного шага. По их мнению, подобный «надсмотр» принесет больше проблем, чем пользы.