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ИТ-компании объединились против властей Британии

30.05.2019 22:35
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ИТ-компании объединились против властей Британии

Целый ряд компаний, некоммерческих объединений и экспертов, подвергли резкой критике действия властей Великобритании, которые предложили предоставить им особый код доступа, который даст возможность просматривать абсолютно любые чаты в современных мессенджерах, сообщает «HighTech.plus». Частные компании организовали некую негласную коалицию, дав общий ответ, который предостерегает правительство от подобного шага. По их мнению, подобный «надсмотр» принесет больше проблем, чем пользы.

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