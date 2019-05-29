Эгилс Левитс стал президентом Латвии

В результате проведения внеочередного заседания сеймом Латвии, был избран новый президент, сообщает «Газета.ру». Им стал Эгил Левитс, за которого проголосовала подавляющая часть парламентариев. Ряд экспертов уже успели высказаться на данное избрание, заявив, что приход Левитса не принесет позитива во взаимоотношения между Латвией и Россией, а скорее усугубит имеющиеся проблемы.