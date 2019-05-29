Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

Самые ярые фанаты телевизионной саги «Игра престолов» нашли самого преданного персонажа второго плана, сыгравшего во многих ключевых сценах сражений, сообщает «Российская газета». Им оказался актер массовых сцен Эндрю Макклэй, принимавший участие в съемках ключевых батальных сцен, начиная с пятого сезона сериала. Фанаты окрестили его «королем второго плана».