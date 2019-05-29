Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 МАЙ, 01:54 МСК
USD (ЦБ)    64,5394
EUR (ЦБ)    72,1680

29 МАЙ, 01:54 МСК
USD (ЦБ)    64,5394
EUR (ЦБ)    72,1680

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

29.05.2019 00:45
Комментарии
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

Самые ярые фанаты телевизионной саги «Игра престолов» нашли самого преданного персонажа второго плана, сыгравшего во многих ключевых сценах сражений, сообщает «Российская газета». Им оказался актер массовых сцен Эндрю Макклэй, принимавший участие в съемках ключевых батальных сцен, начиная с пятого сезона сериала. Фанаты окрестили его «королем второго плана».

Комментировать (без регистрации)
Количество ставок на сериал «Игра престолов» побило все рекорды
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Где на Руси жить хорошо? Почему социальные расходы на жителей российских регионов разнятся впятеро?

Где на Руси жить хорошо? Почему социальные расходы на жителей российских регионов разнятся впятеро?
Исследования

Связь по всей стране. В России официально отменили роуминг внутри сотовых сетей

Связь по всей стране. В России официально отменили роуминг внутри сотовых сетей
События и факты

Цифровая эра в недвижимости. В Москве открылся 70-й Всемирный конгресс FIABCI

Цифровая эра в недвижимости. В Москве открылся 70-й Всемирный конгресс FIABCI
Экономика

Вызывающий огонь. Владимир Зеленский побывал на позициях ВСУ в Донбассе

Вызывающий огонь. Владимир Зеленский побывал на позициях ВСУ в Донбассе
Политика 1

В России понизили прогноз ВВП и отменили внутрисетевой роуминг, растет курс биткоина и другие новости

В России понизили прогноз ВВП и отменили внутрисетевой роуминг, растет курс биткоина и другие новости
События и факты

Век до Москвы. Почему российским городам нужно сто лет для достижения экономического уровня столицы?

Век до Москвы. Почему российским городам нужно сто лет для достижения экономического уровня столицы?
Экономика

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге построят круглогодичный грузовой терминал на Васильевском острове

В Санкт-Петербурге построят круглогодичный грузовой терминал на Васильевском острове

В Архангельской области с космодрома Плесецк пущена ракета-носитель "Союз-2" со спутником "Глонасс"

В Архангельской области с космодрома Плесецк пущена ракета-носитель

В Амурской области стартовало строительство нового моста через реку Тында

В Амурской области стартовало строительство нового моста через реку Тында

В Крыму начали строить крупный комплекс по инновационной переработке пищевой продукции

В Крыму начали строить крупный комплекс по инновационной переработке пищевой продукции

Новости дня

00:30 Количество ставок на сериал «Игра престолов» побило все рекорды Количество ставок на сериал «Игра престолов» побило все рекорды
Россия войдет в ТОР-12 туристических стран к 2025 году
Россия войдет в ТОР-12 туристических стран к 2025 году
28 МАЙ, 23:38 США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
28 МАЙ, 23:27 Госдума создает госреестр лишенных родительских прав Госдума создает госреестр лишенных родительских прав
28 МАЙ, 23:25 Парламент Абхазии перенес дату президентских выборов на 25 августа Парламент Абхазии перенес дату президентских выборов на 25 августа
28 МАЙ, 22:28 В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
28 МАЙ, 22:18 Сало на Украине подорожало на 70% за два года Сало на Украине подорожало на 70% за два года
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
28 МАЙ, 22:10 Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch

Узнай, страна!

28 МАЙ, 17:10 В Санкт-Петербурге построят круглогодичный грузовой терминал на Васильевском острове В Санкт-Петербурге построят круглогодичный грузовой терминал на Васильевском острове
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
28 МАЙ, 12:29 Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле
28 МАЙ, 07:29 Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров
27 МАЙ, 16:37 ФК "Тамбов" готовится к дебюту в Российской премьер-лиге ФК "Тамбов" готовится к дебюту в Российской премьер-лиге
24 МАЙ, 14:05 Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области
22 МАЙ, 16:31 В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15 МАЙ, 16:09 Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter