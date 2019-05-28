Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники

Официальный представитель госкомпании «Роскосмос» рассказал, что в период с 2010 по 2018 года были зафиксированы 11 аварийных запусков, которые стоили российскому бюджету порядка 35 млрд рублей, сообщает «ТАСС». Страховые выплаты смогли покрыть чуть менее 25 млрд от вышеназванной суммы, но тем не менее размер страховых выплат оказался в семь раз больше, чем сумма, затраченная на услуги страхования.