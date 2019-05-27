«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия

Официальный представитель компании «Ростех» прокомментировал намерения правительства США найти поставщика боеприпасов для российских моделей стрелкового оружия, сообщает «RT». Он сообщил, что Россия не сможет выступить поставщиком на текущий момент, поскольку санкции полностью блокируют все необходимые возможности для поставок и сотрудничества, но имеется множество стран, где соответствующие боеприпасы производятся без российской лицензии. Качество подобных боеприпасов существенно ниже, чем российских, но на текущий момент данный вариант является единственным из осуществимых.