В Тюмени местный омбудсмен требует не пускать подростков на концерт рэпера Face

Свое возмущение предстоящим концертом выразил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Как передает Интерфакс, он решил обратиться в прокуратуру и полицию, требуя установить на концерт рэпера Face ограничение «18+». Кроме этого, омбудсмен просит, чтобы сотрудники полиции проконтролировали, соблюдают ли организаторы концерта данное возрастное ограничение.

Обосновывая свое намерение, Степанов поясняет, что в текстах исполнителя Face присутствует мат и «открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями», а также пренебрежение к институту семьи и школы.