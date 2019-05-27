В ДНР объяснили отступление из Славянска в 2014 году

Стало известно, по какой причине произошло отступление войск ДНР из Славянска в 2014 году. Как передает РИА Новости со ссылкой на экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, причиной этого оказалась острая нехватки боеприпасов и военной техники. Также, его по словам, у военных не получалось пополнять боеприпасы «за счет трофеев». Что касается «захваченной» армией ДНР техники, то ее большая часть находилась в неисправном состоянии.