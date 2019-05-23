НАТО призывает Россию покинуть Крым

Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич в своем заявлении призвал Россию вывести войска из Крыма. Пич подчеркнул, что в НАТО не признают итоги крымского референдума и, соответственно, Крымский полуостров территорией России и считают, что российская сторона незаконно аннексировала Крым. Также, он потребовал от России освободить украинских моряков, которые в прошлом году незаконно пересекли границу РФ в Керченском проливе, пишет РИА Новости.