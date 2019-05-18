Клопы существовали со времен динозавров

Сто миллионов лет назад крупнейшие животные мира бродили по земле рядом с одним из самых маленьких и надоедливых в истории. Согласно новому анализу ученых, клопы эволюционировали около 115 млн лет назад – примерно за 30 млн лет до летучих мышей, которые ранее были предполагаемыми предковыми хозяевами насекомых.

Клопы - кровожадные кровососущие, которые уже давно стали проклятием жителей городских многоквартирных домов. Филогенетическая реконструкция показывает, что клопы эволюционировали задолго до летучих мышей и несколько раз колонизировали их. Исследователи потратили 15 лет на сбор образцов ДНК клопов из 34 видов по всему миру, чтобы проанализировать и понять их сложную эволюционную историю и отношения с животными-хозяевами. Они обнаружили, что, когда дело доходит до крошечных вредителей, нет единообразия; некоторые специализируют свои паразитические тенденции на одном хозяине, в то время как другие могут их обобщать. Опять же, были те, кто предпочитал прыгать между хозяевами в течение миллионов лет, прежде чем принять решение о предпочтительном способе атаки.

"Мысль о том, что вредители, которые живут сегодня, эволюционировали более 100 млн лет назад и ходили по земле бок о бок с динозаврами, была откровением. Это показывает, что эволюционная история клопов намного сложнее, чем мы думали ранее”, - сказал исследователь Майк Шива-Джоти из Университета Шеффилда.

Исследователи не знают, чем питались клопы во времена динозавров, но современные знания предполагают, что это не были гигантские животные. Клопам нужен дом, такой как птичье гнездо или кровать человека – образ жизни, не подходящий для большого динозавра.

"Первый большой сюрприз, который мы обнаружили, заключался в том, что клопы намного старше летучих мышей, которых все считали их первыми хозяевами. Было также неожиданно увидеть, что эволюционные старые клопы уже специализировались на одном типе хозяина, хотя мы не знаем, каким был хозяин в то время, когда T. rex ходил по земле”, - говорит ведущий автор исследования Штеффен Ротт из университетского музея Бергена в Норвегии.

И что это значит для нас? Похоже, что новый вид клопов появляется у людей примерно каждые полмиллиона лет. В частности, два из них, обычный и тропический клопы, даже старше людей.

Исследователи считают, что их результаты помогут заполнить дыры в знаниях о том, как клопы развили черты, которые делают их такими чертовски хорошими в своей надоедливой работе, что может помочь разрабатывать новые методы их контроля и борьбы с ними, пишет IFLScience.