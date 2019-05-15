Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 МАЙ, 07:31 МСК
USD (ЦБ)    64,4888
EUR (ЦБ)    71,9631

21 МАЙ, 07:31 МСК
USD (ЦБ)    64,4888
EUR (ЦБ)    71,9631

В Кремле прокомментировали ситуацию с протестами в Екатеринбурге

15.05.2019 19:53
Комментарии: 70
В Кремле прокомментировали ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем президента Российской Федерации, дал комментарии на счет протестной ситуации, развернувшейся в Екатеринбурге, сообщают «Известия». Песков сообщил о том, что власти Екатеринбурга ведут с митингующими против строительства храма на территории сквера конструктивный, деликатный диалог. Кроме того, власти региона предложили альтернативное место для возведения сквера.

Комментировать (без регистрации)
ЦБ отозвал лицензию у СК НАСКО и
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
08:52, 17.05 0 0
Ирина:

Если бы власти верили в Бога с такой же силой и рвением, как храмы строят, то таких противостояний бы не было. Абсолютно бы всем жилось хорошо! А пока, к сожалению, православие бизнес, да еще и какой, поэтому и воюют!

07:45, 17.05 1 0
Саламандра:

РПЦ сделала из смерти царя тренд века для своего бизнеса. Однако, РПЦ, попы не заслужили чести окроплять смерть последнего царя. Так как не стояли рядом с ним в час его смерти. Наоборот, они радовались его свержению и славили революцию. Они радовались убийству царя и его семьи, а сейчас делают себя белыми и пушистыми джойстиками бога. Так что В.В. Путин, напрасно вы доверяете попам, они предадут и вас, и нас.

23:35, 16.05 0 0
Александр Самара:

Молодец СтаРаДуб! Храмы стали "торговыми точками"! Целиком поддерживаю!!!! Бог в душе!! И я не думаю, что Иисус одобрил бы торговлю Божьим словом... Позор Гундяеву!

23:14, 16.05 1 0
Александр:

Слушайте, а и правда: пусть снесут к е***ям Ельцин-центр и поставят попы (ударение сами ставьте) храм себе..

21:15, 16.05 1 0
Саламандра:

Почему попы всегда живут со скандалами, лезут в парки отдыха и места массового скопления граждан. Я вот что я подумал: По истории попы традиционно всегда провоцировали власти своей дурью, чтобы попасть под жернова их репрессий, например, при императоре Нероне они сожгли древний Рим и разрушили Колизей и знаменитые бани. Отказывались служить в армии и т.д. На лекциях по технике безопасности (ТБ) обычно говорят, что правила техники безопасности написаны кровью невинных людей. А в христианстве наоборот, жажда смерти, боли, нищенской жизни и страданий составляют основу их учения. Во времена большевиков попы масово писали в НКВД друг на друга доносы , что бы стать ново мучениками...Это время для попов было самим мученическим. Поэтому когда меня попросили прочитать лекции по Технике Пожарной Безопасности новоиспеченным священнослужителям, я отказался. Мало ли что, сожгут храм вместе с собой, чтобы вознестись на небеса херувимами? А мне отвечать... Помните, в фильме “Остров”, священник Сухоруков говорит верующиму Мамонтову, когда тот испугался, что угорит от угарного газа в котельной церкви: ”Если ты боишься смерти в церкви Христа, бога и отца нашего, значит вера твоя не крепка…” В общем я понял, что покоя от них народу и Путину не будет. Это понял Л.И. Брежнев, который душил попов по тихому. При нем количество церквей было историческим найменшим, даже против Сталина...

19:51, 16.05 0 0
Николай Васильевич:

Господин Песков, что же Вы так? Проще строить ХРАМ , подыскав ЕМУ площадку, нежели РУШИТЬ строительством храма с к в е р, тем более с деревьями и растительностью - место отдыха горожан.

17:17, 16.05 0 0
Патриот:

Госдеповские шавки проплаченные США и их сателлитами пытаются расшатать законный порядок в стране .

Показать еще комметарии (63)

Статьи

Дороги дороже. Почему грузовикам и фурам запретят ездить днем в летнюю жару?

Дороги дороже. Почему грузовикам и фурам запретят ездить днем в летнюю жару?
Экономика

Прекращение огня. Как новый Президент Украины собирается бороться за мир на Донбассе?

Прекращение огня. Как новый Президент Украины собирается бороться за мир на Донбассе?
Политика 1

Не поддались на шантаж. Вопреки США Турция закупает у России С-400 и готова производить С-500

Не поддались на шантаж. Вопреки США Турция закупает у России С-400 и готова производить С-500
Политика

Мусорные войны: строительство архангельской свалки заморозили, что дальше?

Мусорные войны: строительство архангельской свалки заморозили, что дальше?
Общество

По «Дружбе» пошла чистая нефть в Европу, Турция готова производить оружие с Россией, не взлетел «Sukhoi Superjet 100» и другие новости

По «Дружбе» пошла чистая нефть в Европу, Турция готова производить оружие с Россией, не взлетел «Sukhoi Superjet 100» и другие новости
События и факты

Умные города. Как в России реализуют проект цифровизации городского хозяйства?

Умные города. Как в России реализуют проект цифровизации городского хозяйства?
Экономика

Узнай, страна

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо

В Адыгее начались финальные работы перед запуском самой мощной в России ветроэлектростанции

В Адыгее начались финальные работы перед запуском самой мощной в России ветроэлектростанции

В Санкт-Петербурге «Ижорские заводы» запустили новый комплекс для орбитальной сварки

В Санкт-Петербурге «Ижорские заводы» запустили новый комплекс для орбитальной сварки

В Алтайском крае ввели в эксплуатацию новый завод по производству растительного масла

В Алтайском крае ввели в эксплуатацию новый завод по производству растительного масла

Новости дня

07:11 Инфляция в России превысит 4% по итогам года Инфляция в России превысит 4% по итогам года
Выявлена новая схема мошенничества в терминалах Сбербанка
Выявлена новая схема мошенничества в терминалах Сбербанка
06:53 Зеленский подписал свой первый указ Зеленский подписал свой первый указ
06:40 Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о принятом на Украине законе о языке Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о принятом на Украине законе о языке
00:43 Онлайн-кинотеатры обяжут отчитываться о показах и зрителях Онлайн-кинотеатры обяжут отчитываться о показах и зрителях
00:08 Названы привычки пользователей, которые приводят к поломке смартфонов Названы привычки пользователей, которые приводят к поломке смартфонов
00:00 В Польше впервые родились сразу шесть близнецов В Польше впервые родились сразу шесть близнецов
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
20 МАЙ, 23:59 Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Узнай, страна!

20 МАЙ, 16:05 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
20 МАЙ, 15:51 В Адыгее начались финальные работы перед запуском самой мощной в России ветроэлектростанции В Адыгее начались финальные работы перед запуском самой мощной в России ветроэлектростанции
15 МАЙ, 16:09 Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани
15 МАЙ, 13:22 В рамках нацпроекта в Тамбовской области проведут экологическую реабилитацию реки Цна В рамках нацпроекта в Тамбовской области проведут экологическую реабилитацию реки Цна
14 МАЙ, 21:45 Президент Владимир Путин обсудил в Ахтубинске социально-экономическое развитие Астраханской области Президент Владимир Путин обсудил в Ахтубинске социально-экономическое развитие Астраханской области
09 МАЙ, 14:51 В Астраханской области отметили День Победы 25-м парадом и 27-тысячным шествием «Бессмертного полка» В Астраханской области отметили День Победы 25-м парадом и 27-тысячным шествием «Бессмертного полка»
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter