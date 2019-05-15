В Кремле прокомментировали ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем президента Российской Федерации, дал комментарии на счет протестной ситуации, развернувшейся в Екатеринбурге, сообщают «Известия». Песков сообщил о том, что власти Екатеринбурга ведут с митингующими против строительства храма на территории сквера конструктивный, деликатный диалог. Кроме того, власти региона предложили альтернативное место для возведения сквера.