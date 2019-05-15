В Кремле прокомментировали ситуацию с протестами в Екатеринбурге
15.05.2019 19:53
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Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем президента Российской Федерации, дал комментарии на счет протестной ситуации, развернувшейся в Екатеринбурге, сообщают «Известия». Песков сообщил о том, что власти Екатеринбурга ведут с митингующими против строительства храма на территории сквера конструктивный, деликатный диалог. Кроме того, власти региона предложили альтернативное место для возведения сквера.
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Если бы власти верили в Бога с такой же силой и рвением, как храмы строят, то таких противостояний бы не было. Абсолютно бы всем жилось хорошо! А пока, к сожалению, православие бизнес, да еще и какой, поэтому и воюют!
РПЦ сделала из смерти царя тренд века для своего бизнеса. Однако, РПЦ, попы не заслужили чести окроплять смерть последнего царя. Так как не стояли рядом с ним в час его смерти. Наоборот, они радовались его свержению и славили революцию. Они радовались убийству царя и его семьи, а сейчас делают себя белыми и пушистыми джойстиками бога. Так что В.В. Путин, напрасно вы доверяете попам, они предадут и вас, и нас.
Молодец СтаРаДуб! Храмы стали "торговыми точками"! Целиком поддерживаю!!!! Бог в душе!! И я не думаю, что Иисус одобрил бы торговлю Божьим словом... Позор Гундяеву!
Слушайте, а и правда: пусть снесут к е***ям Ельцин-центр и поставят попы (ударение сами ставьте) храм себе..
Почему попы всегда живут со скандалами, лезут в парки отдыха и места массового скопления граждан. Я вот что я подумал: По истории попы традиционно всегда провоцировали власти своей дурью, чтобы попасть под жернова их репрессий, например, при императоре Нероне они сожгли древний Рим и разрушили Колизей и знаменитые бани. Отказывались служить в армии и т.д. На лекциях по технике безопасности (ТБ) обычно говорят, что правила техники безопасности написаны кровью невинных людей. А в христианстве наоборот, жажда смерти, боли, нищенской жизни и страданий составляют основу их учения. Во времена большевиков попы масово писали в НКВД друг на друга доносы , что бы стать ново мучениками...Это время для попов было самим мученическим. Поэтому когда меня попросили прочитать лекции по Технике Пожарной Безопасности новоиспеченным священнослужителям, я отказался. Мало ли что, сожгут храм вместе с собой, чтобы вознестись на небеса херувимами? А мне отвечать... Помните, в фильме “Остров”, священник Сухоруков говорит верующиму Мамонтову, когда тот испугался, что угорит от угарного газа в котельной церкви: ”Если ты боишься смерти в церкви Христа, бога и отца нашего, значит вера твоя не крепка…” В общем я понял, что покоя от них народу и Путину не будет. Это понял Л.И. Брежнев, который душил попов по тихому. При нем количество церквей было историческим найменшим, даже против Сталина...
Господин Песков, что же Вы так? Проще строить ХРАМ , подыскав ЕМУ площадку, нежели РУШИТЬ строительством храма с к в е р, тем более с деревьями и растительностью - место отдыха горожан.
Госдеповские шавки проплаченные США и их сателлитами пытаются расшатать законный порядок в стране .