Верховный суд Венесуэлы аннулирует неприкосновенность Гуайдо

03.04.2019 00:37



Венесуэльский Верховный суд выступил с инициативой об отзыве у Хуана Гуайдо депутатского мандата, дающего оппозиционеру законный неприкосновенный статус, сообщают «РИА новости». По мнению ряда политических экспертов, в случае удовлетворения подобной инициативы Хуана Гуайдо ожидает так называемая «политическая смерть», поскольку он не сможет так же широко осуществлять свою оппозиционную и подрывную деятельность.