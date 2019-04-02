Мысли о кофе могут пробудить ваш мозг

02.04.2019 18:53



Нужно быстро проснуться? Исследователи заявляют, что одна только мысль о чашечке кофе может дать вам умственный толчок.

"Кофе-один из самых популярных напитков, и много известно о его физических эффектах", - сказал соавтор исследования Сэм Мальо, доцент кафедры менеджмента в Университете Торонто. "Гораздо меньше известно о его психологическом значении - другими словами, о том, как даже видимые напоминания о нем могут влиять на наше мышление."

Мальо утверждает, что один лишь взгляд на вещи, которые напоминают кофе, может пробудить мозг. Это все из-за того, что он назвал праймингом, при котором воздействие сигналов о чем-то может влиять на мысли и поведение, пишет UPI.

"Люди часто сталкиваются с подсказками, связанными с кофе, или думают о кофе, фактически не глотая его", - говорит Мальо. "Мы хотели посмотреть, существует ли связь между кофе и возбуждением, так что если мы просто подвергнем людей связанным с кофе сигналам, их физиологическое возбуждение увеличится, как если бы они действительно пили кофе."

Согласно исследователям, возбуждение относится к способу активации определенных областей мозга в состоянии бодрствования и внимания. Триггером могут быть эмоции, нейротрансмиттеры в мозге и даже кофеиновые напитки, которые мы предпочитаем.

Чтобы проверить это, Мальо и научный сотрудник Университета Торонто Юджин Чан сравнили сигналы, связанные с кофе и чаем, среди участников из Западной и Восточной культур.

Те, кто подвергался воздействию сигналов, связанных с кофе, воспринимали время как более короткое и думали в более конкретных и точных терминах. Субъективное и физиологическое возбуждение, вероятно, объясняет эти эффекты, согласно исследованию.

Но не все получили одинаковый толчок. Связанные с кофе реплики не вызывали такого возбуждения у участников из Восточных культур, вероятно, потому, что они не являются культурами, в которых доминирует кофе, считают исследователи.