Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов

02.04.2019 13:10



Знаменитая певица Мадонна планирует выступить на международном конкурсе «Евровидение», передают «Известия» со ссылкой на YNet. Как сообщается, сумма гонорара певицы за выход на сцену составит один миллион долларов. Эту сумму ей выплатит партнер конкурса израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс.

Напомним, что это «Евровидение» станет 64-м по счету. Конкурс состоится с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию во второй раз представит артист Сергей Лазарев. К слову говоря, букмекеры предсказывают ему второе место.