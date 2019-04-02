«Лаборатория Касперского» назвала самый «вирусный» сериал в Сети

02.04.2019 00:58



По статистическим данным, предоставленным «Лабораторией Касперского», наиболее популярным сериалом, на чьи вирусные «подделки» попадается большое количество рядовых пользователей, является «Игра Престолов», сообщают «РИА новости». Чаще всего интернет-злоумышленники размещают в интернете различные вирусные файлы, «маскируя» их под серии известных сериалов, а невнимательные пользователи «попадаются на удочку», скачивая их на свои электронные устройства.