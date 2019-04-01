Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru

01.04.2019 21:45



Согласно сообщению, опубликованному в пресс-релизе компании «Сбербанк», в срок до мая текущего года банк выкупить 100% акций интернет-сервиса по поиску вакансий и подбору персонала «Rabota.ru», сообщает «ТАСС». Приобретение сервиса явится лишь первой ступенью по созданию полноценного «игрока отечественного рынка», поскольку уже сейчас сформирован план по глубокой переработке и интеграции сервиса в структуру «Сбербанка».