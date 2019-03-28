Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе

28.03.2019 12:31



Россия и Киргизия приняли протокол, в котором речь идет об изменениях в соглашении о российской военной базе на территории Киргизии. Как передает РИА Новости, церемония состоялась в рамках официального государственного визита в республику российского лидера Владимира Путина. В своей речи он отметил, что российская база вносит большой вклад в укрепление обороноспособности республики и ее безопасности. Кроме этого, как сообщается, Москва и Бишкек договорились об укреплении сотрудничества в военной и в военно-технической сферах.