Сформирована бригада, которая будет охранять Крымский мост

26.03.2019 11:33



В Росгвардии в Керчи была сформирована специальная морская бригада, которая будет специализироваться на охране 19-километрового Крымского моста, соединившего полуостров с материковой Россией. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал директор ведомства генерал армии Виктор Золотов. Он отметил, что у подразделения есть большой арсенал средств, который позволит в полной мере охранять самый протяженный в России мост, и бригада сможет предотвратить любую диверсию, причем, как с суши, так и с акватории.