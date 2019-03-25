Росавиация ограничила полеты Nordwind

25.03.2019 18:15



Как говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Росавиации, ведомство ограничило действие сертификата эксплуатанта компании Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»). При этом в Росавиации подчеркнули, что данное ограничение связано с обеспечением безопасности полетов авиаперевозчика и не имеет никакого отношения к финансовому положению авиакомпании. Nordwind Airlines может осуществлять перевозку пассажиров, но учитывая наложенные ограничения, пишет РБК.