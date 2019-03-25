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В США оценили эффективность российского Су-35С

25.03.2019 07:04
В США оценили эффективность российского Су-35С

Российский Су-35С является самым передовым истребителем России, базирующимся в Сирии. А кроме того, он может считаться отличной альтернативой более дорогим и новым российским моделям Су-27 и Су-57. К таким выводам пришли специалисты американского издания National Interest, которые предоставили свою оценку эффективности Су-35С на основе видео учений экипажа истребителя в Сирии.

Также, эксперты отметили ведущую роль Су-35С в сирийском конфликте, включая и период обострения взаимоотношений России и Турции. По мнению специалистов, в Сирии российские экипажи смогли не только продемонстрировать и протестировать все технические возможности истребителей, но и получить бесценный опыт участия в военных операциях, пишет РИА Новости.

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