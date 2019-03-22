Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в январе 2019

22.03.2019 21:56



По результатам официального статистического исследования, проведенного Росстатом, стало известно, что Россия опередила Саудовскую Аравию в показателях суточной добычи нефти, сообщает «ТАСС». Перевес составил 7%, что в натуральном эквиваленте равняется, примерно, 7 млн баррелей. Стоит отметить, что общий суточный объем нефти, добываемый странами-членами ОПЕК, превышает показатель в 30 млн баррелей.