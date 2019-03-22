Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 МАР, 22:46 МСК
USD (ЦБ)    63,7705
EUR (ЦБ)    72,5900

22 МАР, 22:46 МСК
USD (ЦБ)    63,7705
EUR (ЦБ)    72,5900

Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в январе 2019

22.03.2019 21:56
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в январе 2019

По результатам официального статистического исследования, проведенного Росстатом, стало известно, что Россия опередила Саудовскую Аравию в показателях суточной добычи нефти, сообщает «ТАСС». Перевес составил 7%, что в натуральном эквиваленте равняется, примерно, 7 млн баррелей. Стоит отметить, что общий суточный объем нефти, добываемый странами-членами ОПЕК, превышает показатель в 30 млн баррелей.

Фанат Трампа сознался в рассылке бомб политикам
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах наступило «время первых»?

ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах наступило «время первых»?

В Ростовской области запустили производство электробусов «Elebus-TIGARBO»

В Ростовской области запустили производство электробусов «Elebus-TIGARBO»

В Санкт-Петербурге выпустили гидрогенераторы для Усть-Джегутинской ГЭС в Карачаево-Черкессии

В Санкт-Петербурге выпустили гидрогенераторы для Усть-Джегутинской ГЭС в Карачаево-Черкессии

В Тамбовской области выпустили опытные образцы «искусственного сердца»

В Тамбовской области выпустили опытные образцы «искусственного сердца»

Новости СМИ

Новости дня

22:44 «Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем «Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем
Дмитрий Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Дмитрий Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
21:49 Фанат Трампа сознался в рассылке бомб политикам Фанат Трампа сознался в рассылке бомб политикам
20:54 В Венесуэле арестовали сторонника Гуайдо В Венесуэле арестовали сторонника Гуайдо
20:48 Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода
19:58 Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают учиться у ВСУ Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают учиться у ВСУ
19:52 Томский районный суд ушел в отставку в полном составе Томский районный суд ушел в отставку в полном составе
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
18:56 Употребление орехов помогает улучшить функции мозга у пожилых людей Употребление орехов помогает улучшить функции мозга у пожилых людей

Узнай, страна!

17:42 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах наступило «время первых»? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах наступило «время первых»?
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
17:04 В Ростовской области запустили производство электробусов «Elebus-TIGARBO» В Ростовской области запустили производство электробусов «Elebus-TIGARBO»
16:42 В Санкт-Петербурге выпустили гидрогенераторы для Усть-Джегутинской ГЭС в Карачаево-Черкессии В Санкт-Петербурге выпустили гидрогенераторы для Усть-Джегутинской ГЭС в Карачаево-Черкессии
13:54 Тамбовская область существенно нарастит объем жилищного строительства Тамбовская область существенно нарастит объем жилищного строительства
21 МАР, 07:41 Омский рынок медицинского оборудования планирует экспансию в Казахстан Омский рынок медицинского оборудования планирует экспансию в Казахстан
19 МАР, 10:36 В Вологодской и Ярославской области планируют развивать промышленный туризм В Вологодской и Ярославской области планируют развивать промышленный туризм

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter