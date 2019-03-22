В Кремле прокомментировали слова Трампа о признании Голанских высот

22.03.2019 14:59



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что необходимо признать Голанские высоты территорией Израиля. По его словам, данные слова Трампа следует рассматривать, как простые призывы, тем не менее, такие заявления не способствуют снятию напряжения и разрешению напряженной ситуации, сложившейся в Ближневосточном регионе, пишет РБК.