Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку

20.03.2019 11:29



В отставку подал еще один глава российского региона. Как передает РИА Новости, им стал глава Республики Алтай Александр Бердников, руководивший регионом, начиная с 2005 года. Объясняя свое решение, Бердников рассказал, что он переходит на новую работу. В своем сообщении, размещенном в соцсети Facebook, Бердников рассказал, что в регионе накопилось много проблем, для решения которых нужны «новые силы и новая энергия». В конце сообщения экс-глава Алтая выразил благодарность своим коллегам «за слаженную, в основном эффективную работу».